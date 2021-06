Il volantino Bennet del momento prova a rilanciare la sfida direttamente ad Esselunga, portando con sé innumerevoli prezzi bassi, anche se nella maggior parte dei casi applicati a modelli appartenenti alla fascia media della telefonia mobile, non i top di gamma più richiesti.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita, gli utenti che vorranno acquistare dovranno recarsi personalmente in negozio, godendo nello stesso modo della solita garanzia legale della durata di 24 mesi. In aggiunta, gli interessati alla rateizzazione potranno affidarsi al Tasso Zero senza interessi, richiedibile però solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Scoprite subito sul nostro canale Telegram le migliori offerte Amazon, troverete i codici sconto e tutti i prezzi più bassi.

Bennet fa felici gli utenti con tanti sconti

Gli sconti attivati da Bennet puntano a far felici la maggior parte degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbe cercare di acquistare la tecnologia generale, senza spendere cifre troppo elevate. Osservando da vicino la campagna, infatti, possiamo scovare occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I due modelli di smartphone più interessanti riguardano Xiaomi Redmi Note 10 e Oppo A72, entrambi in vendita a meno di 199 euro (169 euro per il prodotto Oppo), e con buonissime caratteristiche tecniche generali, impreziosite dalla possibilità di godere di un’esperienza complessivamente più che soddisfacente.

Tutti i prodotti, come anticipato, sono commercializzati nella variante no brand, una comodità incredibile, proprio per la possibilità di godere degli aggiornamenti tempestivi rilasciati direttamente dai produttori, e non dagli operatori telefonici.