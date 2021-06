I prezzi disponibili da Carrefour sono sempre più bassi, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti, senza dover minimamente sottostare a limitazioni particolari, o comunque rinunciare alla qualità dei prodotti che andranno ad acquistare.

La spesa è ridottissima, il volantino Carrefour rappresenta difatti una buonissima base di partenza per tutti coloro che vogliono spendere poco, sebbene sia importante ricordare che i prezzi indicati sono da considerarsi disponibili solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. I prodotti non sono con scorte limitate, per questo motivo potrete anche decidere di recarvi in negozio verso la scadenza della campagna, riuscendo ugualmente a risparmiare.

Carrefour: le occasioni sono da capogiro

I prodotti legati al volantino Carrefour appartengono perlopiù alla fascia intermedia della telefonia mobile, infatti sono tutti dispositivi in vendita a meno di 300 euro, caratterizzati ugualmente da buonissime prestazioni generali. I modelli disponibili rientrano tra Oppo A74, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Motorola E7i Power e similari.

Da notare la presenza di una doppietta assolutamente degna di nota, coloro che decideranno di aggiungere al carrello la coppia TCL 20L + TCL MoveAudio S150, spenderanno complessivamente soli 199 euro, un prezzo concorrenziale, in quanto solo lo smartphone incluso verrebbe a costare esattamente la stessa cifra.

Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale di Carrefour non dovete fare altro che aprire le pagine che potete trovare direttamente nel nostro articolo.