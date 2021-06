Il nuovo volantino Comet raccoglie una miriade di promozioni molto speciali, caratterizzate da prezzi sempre più bassi ed economici, con i quali gli utenti riescono a confrontarsi, potendo inoltre spendere molto meno del listino originario.

L’accessibilità è sicuramente uno dei suoi punti di forza, infatti gli stessi sconti sono attivi praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni di alcun tipo, oltre al sito ufficiale dell’azienda, location ideale nella quale richiedere anche la spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo al superamento dei 49 euro di spesa). Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Comet: queste offerte sono veramente assurde

Spendere poco con Comet è possibile, tutti coloro che sono effettivamente interessati ai top di gamma troveranno pane per i propri denti, data la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S21, attualmente disponibile a 729 euro, nella variante completamente sbrandizzata.

In alternativa è possibile virare sul rivale di sempre, lo smartphone Apple per eccellenza nel 2021, quale è l’ultimo iPhone 12, attualmente disponibile all’acquisto a soli 749 euro, come nel caso precedente nella variante no brand e con garanzia della durata di 24 mesi.

Naturalmente all’interno del volantino sono disponibili anche altri prodotti ugualmente interessanti, e legati a categorie merceologiche completamente differenti, se volete conoscere le offerte da vicino, scoprendo anche quali sono i migliori prezzi bassi, dovete aprire quanto prima le pagine che trovate nel nostro articolo.