Spotify a volte sembra dimenticare che la sua app per Android ha in realtà un widget per controllare la riproduzione della musica. Un paio di anni fa, l’azienda l’ha persino disabilitato per un po’ e il suo design è piuttosto datato. Ma ora che Apple ha inventato i widget, quest’ultimi stanno tornando ad essere un prodotto di punta e Spotify sta testando una nuova versione del suo widget nell’ultimo aggiornamento beta dell’app.

Il nuovo widget è ancora un po’ difettoso, ma noterai il nuovo tipo di modifiche dell’interfaccia utente. Avrai lo stesso set limitato di controlli (riproduzione, traccia precedente e traccia successiva) ed il widget mostra le stesse informazioni relative all’artista e al titolo della traccia, nonché alla copertina dell’album.

Spotify: l’ultima versione è giá disponibile per programma beta

Per impostazione predefinita, il nuovo widget ha le stesse dimensioni di quello precedente (4×1), ma puoi ridimensionarlo e il vecchio widget è ancora disponibile nel selettore nell’attuale versione beta. Storicamente, Spotify non si è preoccupato molto del suo widget Android.

Nel 2019, la società ha effettivamente rimosso completamente il widget, disabilitandolo prima di ripristinarlo dopo i reclami dei clienti. Tuttavia, da quando iOS 14 ha implementato il supporto per i widget, il mondo sta riscoprendo ciò che gli utenti Android conoscono da anni, e quindi i widget sono di nuovo abbastanza popolari da interessare Spotify.

Se desideri provare il nuovo widget, al momento solo gli utenti che partecipano al programma di beta testing di Spotify potranno installare la nuova versione v8.6.40.914. Nel nuovo aggiornamento, otterrai anche l’accesso al nuovo widget riprogettato per Android.