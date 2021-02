Android 12 stravolgerà completamente l’interfaccia dello smartphone, un po’ come iOS 14 ha fatto con gli iPhone introducendo, per la prima volta in assoluto, i widget. Negli screenshot condivisi da XDA e facendo riferimento ad un presunto documento ufficiale di Google, sono emerse in modo piuttosto dettagliato molte delle funzionalità che potrebbero essere introdotte con la prossima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile.

Indicatori per la privacy come in iOS 14

Negli screenshot condivisi da XDA, emerge una nuova interfaccia utente caratterizzata da tonalità tenue e prevalentemente marroni che, secondo una fuga precedente, potrebbero essere più personalizzabili rispetto alle versioni precedenti. Tutto ciò è accompagnato da un design con elementi più grandi e con maggiore spazio tra loro, alternando elementi circolari e quadrati con bordi arrotondati.

Ad esempio, il pannello delle notifiche mostra quattro impostazioni rapide, e la funzionalità attiva si contraddistingue per il suo design circolare. Il pannello delle notifiche separa le notifiche relative alle conversazioni dal il resto, ma la novità più eclatante riguarda gli indicatori per la privacy, proprio come avviene su iOS 14.

Non solo sarai in grado di vedere quali app utilizzano la fotocamera o il microfono, ma toccando questo indicatore sarai in grado di accedere alle opzioni per disabilitare la fotocamera, microfono o la posizione con un tocco.

Widget di conversazione

Nella schermata iniziale, non vediamo molte modifiche rispetto alle versioni precedenti, fatta eccezione per il widget delle conversazioni, che potrebbe combinare in un widget tutte le notifiche derivanti dalle applicazioni di messaggistica che hai installato sul tuo smartphone.