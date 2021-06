Ci sono state voci secondo cui Apple non era soddisfatta del calo dei numeri di vendita dell’iPhone 12 Mini. Il dispositivo non è stato venduto come Apple si aspettava, nonostante una richiesta da parte degli utenti che chiedevano un dispositivo di punta ma di dimensioni inferiori.

Sembra che ora il produttore di smartphone con sede a Cupertino ha “staccato la spina” al 12 Mini. Il rapporto di TrendForce afferma che il device ‘ha raggiunto la fine del ciclo di vita in anticipo nel 2Q21′. Confermando gli scarsi numeri di vendita, menziona che lo smartphone di dimensioni ridotte di Apple ‘ha subito prestazioni di vendita deludenti rispetto ad altri modelli della famiglia iPhone 12’.

iPhone 12 Mini: potrebbe non esserci un successore

Con una variante minore di cui preoccuparsi, Apple sta ora cercando di concentrarsi sulle restanti tre varianti della gamma iPhone 12 fino all’annuncio dei nuovi dispositivi entro la fine dell’anno. Sebbene lo smartphone sia già stato rimosso dal sito Web di Apple in India, il device è ancora elencato sui principali siti di e-commerce tra cui Amazon. Ciò potrebbe essere soggetto a disponibilità di magazzino.

Alcuni analisti suggeriscono che, nonostante il 12 Mini vantasse specifiche hardware di punta, fosse in diretta concorrenza con l’iPhone SE di seconda generazione (2020). Sebbene sia necessario vedere come Apple risolverá il problema, alcuni marchi competitivi come Asus hanno seguito l’esempio e hanno già lanciato un device dalle dimensioni ridotte.

È stato riferito che anche altri produttori di device Android stavano cercando di inventare il loro smartphone compatto ma stanno attendendo di guardare il destino dell’iPhone 12 mini.