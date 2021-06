A partire da ieri 22 giugno 2021 è stata ufficializzata una nuova rimodulazione tariffaria da parte di Vodafone. Infatti, a partire dal 26 Luglio 2021 alcune offerte di rete mobile per alcuni già clienti Vodafone privati ricaricabili aumenteranno fino a 1,99 euro al mese in più.

In alternativa l’operatore propone ai clienti coinvolti dalla modifica unilaterali, di attivare Giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi o scegliere un’offerta alternativa dedicata. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: nuove rimodulazioni in arrivo dal 26 luglio 2021

Dopo aver comunicato la modifica unilaterale per alcune offerte dal 31 Maggio 2021, dal 23 Giugno 2021, dal 2 Luglio 2021, adesso è il turno di altre offerte dal 26 Luglio 2021. Questa volta l’aumento non sarà per tutti i clienti coinvolti pari a 1,99 euro al mese in più, ma per alcuni l’aumento sarà di 0,49 euro al mese in più o 0,99 euro al mese in più in base alle condizioni dell’attuale offerta del cliente. Non si conosce una lista ufficiale delle offerte coinvolte.

Vodafone Italia ha iniziato ad avvisare da ieri, 22 Giugno 2021 tramite SMS i clienti coinvolti da questa “quarta ondata” di rimodulazioni. Non è escluso che ci possano essere altre modifiche in futuro. Questi clienti coinvolti, dal 25 Giugno 2021 al 25 Luglio 2021 potranno attivare Giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi o attivare un’offerta alternativa a loro dedicata (in molti casi a 0,99 euro al mese in più rispetto all’offerta prima della rimodulazione), chiamando il numero gratuito 42590 dalla propria SIM coinvolta.

Secondo alcune testimonianze, alcuni clienti Vodafone, soggetti alla rimodulazione, che hanno attivato l’offerta alternativa Vodafone Special Giga a 7,99 euro al mese o con prezzi mensili diversi si sono ritrovati con un pacchetto mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 sms verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet in 4G.