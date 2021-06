Le nuove offerte Comet sono veramente stratosferiche, e permettono agli utenti di risparmiare molto di più del previsto, garantendo un risparmio quasi senza precedenti in Italia, con prezzi sempre più bassi e prodotti di altissima qualità.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, è attualmente attivo sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, ricordando che la spedizione presso il proprio domicilio è sempre gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettiva. Gli utenti possono comunque accedere agli stessi prezzi anche in negozio, fruendo della rateizzazione senza interessi con la consueta garanzia legale della durata di 24 mesi.

Comet: i prezzi sono sempre più bassi e convenienti

I prezzi da Comet sono sempre tra i più bassi del periodo, in effetti risulta essere possibile acquistare un buon Samsung Galaxy S21 pagandolo 729 euro, oppure il rivale del momento, l’Apple iPhone 12 a 749 euro. Per il resto sono tutti prodotti appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, rappresentati da Xiaomi Mi 11i 5G a 699 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 459 euro, Mi 11 Lite 5G a 399 euro, Realme 8 Pro a 279 euro, Redmi Note 10S a 259 euro, iPhone XR a 579 euro, per scendere poi verso Wiko View 4 Lite a 99 euro o Wiko Y81 a soli 89 euro.

I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata presso i punti vendita fisici in Italia, maggiori informazioni sono disponibili poco sotto.