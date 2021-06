Le nuove offerte del volantino Bennet vi faranno risparmiare davvero moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, i prezzi sono bassi e promettono un risparmio quasi senza precedenti.

La campagna promozionale, come i pregressi della stessa azienda, risulta essere disponibile in esclusiva nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online o da altre parti in Italia. Il risparmio è alla portata di tutti, i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi da esercitare nei negozi, ed in versione no brand (se ovviamente appartenenti al mondo mobile).

Bennet: questi sono i nuovi sconti

Il prodotto maggiormente interessante del nuovo volantino Bennet è rappresentato dall’Apple iPhone 11, uno smartphone di pregevole fattura, impreziosito da specifiche tecniche di alto livello, e corredato con un prezzo complessivamente abbordabile, in quanto bastano 549 euro per il suo acquisto (per la variante da 128GB di memoria interna).

Le alternative proposte da Bennet toccano poi smartphone legati alla fascia intermedi, più che altro brandizzati Samsung, come ad esempio Galaxy S10 Lite a 299 euro, Galaxy A02s a 129 euro o anche Galaxy A22 a 167,4 euro.

Se interessati, infine, ad un televisore di ultima generazione, segnaliamo la presenza di vari modelli in vendita a prezzi che oscillano tra un minimo di 119 euro ed un massimo di 599 euro. Tutte le proposte, inerenti alla tecnologia, sono raccolte direttamente nel volantino che potete trovare nel nostro articolo, inserito come galleria fotografica (ricordate le limitazioni legate alla disponibilità).