WindTre lancia una fantastica promozione estiva per tutti coloro che decideranno di passare al gestore telefonico da Iliad. Stiamo parlando di WindTre Star+, un offerta assolutamente da non farsi scappare; scopriamo insieme questa nuova imperdibile offerta.

WindTre: Start+ è il guanto di sfida alle promozioni di Iliad

La prima cosa evidente quando si mettono a paragone le due offerte è che il piano tariffario di WindTre abbia un offerta un po’ più povera del gestore telefonico virtuale; tuttavia i costi di Start+ risultano anche più contenuti, con un costo mensile inferiore.

La promozione dell’operatore nato dalla fusione di Wind e Tre Italia mette a disposizione degli utenti che sottoscrivono l’abbonamento chiamate senza limiti sia verso i numeri mobili che verso i fissi; anche per quanto riguarda gli SMS la promozione comprende un consumo senza limiti. Sul fronte della navigazione internet invece il pacchetto di WindTre comprende un quantitativo di 100 Giga in 4G. Il costo della promozione è di 7,99 euro al mese.

A questa spesa andrà poi aggiunto il costo della dell’acquisto della SIM che corrisponde a 10 euro una tantum. Oltre a ciò si dovrà tenere a mente un altro fattore importantissimo. La promozione infatti non è accessibile a tutti ma è riservata esclusivamente a chi effettua la portabilità da alcuni specifici operatori. La promozione Star+ di WindTre è attivabile da chi effettua la portabilità dagli operatori TIM, Vodafone e Iliad. Per attivare la promozione sarà sufficiente accedere al sito ufficiale del gestore telefonico WindTre o recarsi in uno degli store ufficiali dislocati per tutto il territorio nazionale.