Iliad ancora per qualche giorno mette a disposizione degli abbonati la sua tariffa Flash 120. Gli utenti che andranno ad attivare questa ricaricabile riceveranno un pacchetto che prevede chiamate illimitate, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Previsto il pagamento di un costo mensile pari a 9,99 euro.

Iliad, nessuna novità per i già clienti: resta lo stop per la tariffa da 120 Giga

La Flash 120 si rivolge in maniera quasi esclusiva agli utenti che decidono di effettuare la portabilità del loro numero di telefono. La migliore occasioni è quindi prevista per tutti i nuovi utenti. Purtroppo, ancora oggi, gli abbonati attuali di Iliad non hanno la possibilità di effettuare l’operazione di cambio tariffa.

A seguito di tre anni di piena attività nel nostro paese, Iliad ancora non garantisce agli utenti la modifica della ricaricabile di riferimento. Per gli abbonati di Iliad, quindi, vale ancora le regola della corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta.

Nel corso di queste settimane sono emerse alcune categorie di utenti particolarmente svantaggiati da questa politica commerciale del gestore francese. Lo scenario peggiore, ad esempio, è quello relativo ai clienti che hanno sottoscritto negli anni precedenti tariffe come la Giga 50 o Giga 40. Questa fascia di pubblico ora non ha la possibilità di accedere alla promozione più conveniente, per costi e per soglie di consumo, la Flash 120.

Gli attuali clienti di Iliad che desiderano sottoscrivere la Flash 120 devono necessariamente impegnarsi con l’attivazione di una nuova rete con un conseguente nuovo numero di telefono.