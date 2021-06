Il bacino di utenza di Telegram sta aumentando ogni mese di più, grazie anche alla capacità di rinnovamento dell’app per smartphone e della sua versione desktop. Mentre la nuova versione 7.8 Beta per il telefono ha appena aggiunto delle funzionalità interessanti come ad esempio la condivisione dello schermo su Android, arrivano delle novità anche per la versione web, che si rinnova graficamente, con un design più moderno e bello da vedere e usare. Ma scopriamo insieme tutte le funzioni che riguardano questa nuova versione nel prossimo paragrafo.

Ecco le nuove funzionalità

Dal menù ad hamburger in alto a sinistra adesso è possibile selezionare tantissime funzioni: tra le più importanti troviamo la possibilità di raggiungere rapidamente i messaggi salvati, la lista dei propri contatti e anche l’attivazione della Dark Mode e delle Animazioni all’interno dell’app web. La Dark Mode in particolare è realizzata davvero bene, con abbinamenti di colori che non stonano e soprattutto una gestione dei toni scuri che si adatta meglio al bianco del testo. L’attivazione delle animazioni permette invece di abilitare la riproduzione automatica delle gif, che in precedenza venivano invece mostrate come file.

Inoltre, nella sezione relativa all’invio dei messaggi è finalmente possibile selezionare non solo emoticons e stickers, ma anche le GIF, con le quali animare le nostre conversazioni. Non è possibile ancora modificare i messaggi direttamente dalla versione web, che possono essere solamente inoltrati o cancellati dall’apposito menù di selezione in alto a destra. Una procedura un po’ macchinosa, che probabilmente verrà migliorata con i prossimi aggiornamenti.

Anche la sezione relativa ai file, ai link, ai media, ai file musicali e vocali condivisi con un contatto è stata implementata con una grafica più chiara e di immediata comprensione, sia nella ricerca che nella selezione dei file.

Rimane sintonizzati sul nostro sito per non perdervi le ultime novità in merito ai prossimi aggiornamenti sul mondo di Telegram e della messagistica su smartphone e pc.