La seconda beta di Android 12 è da poco disponibile e porta un assaggio di quelle che sono le funzioni promesse da BigG durante il Google I/O di quest’anno.

Essendo un software beta, non tutto funziona al meglio e molto è ancora in fase di sviluppo e nascosto all’utente, ma nel codice sorgente è stato trovato un nuovo elemento grafico per indicare una chiamata in corso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Android 12 cambierà la grafica delle chiamate in corso

Con Android 12, quando un utente effettua una chiamata e si trova in una schermata diversa da quella dell’app Telefono, nella barra delle notifiche verrà mostrato un indicatore colorato, in base al tema dinamico, con all’interno il tempo di chiamata. Abbassando la tendina delle notifiche sarà invece presenta una notifica che permetterà di riattaccare velocemente.

Purtroppo questa nuova grafica non è al momento disponibile per gli utenti, poiché l’app Telefono non la supporta ancora. Vi ricordo che Android 12 è attualmente in fase Beta e la seconda build di questa versione in anteprima del sistema operativo è stata annunciata solamente nella giornata del 10 giugno 2021. Nella Beta 2 di Android 12 è stato meglio integrato il nuovo linguaggio di design Material You, sono stati modificati moltissimi elementi visivi e funzionali oltre ad aver introdotto per la prima volta la Privacy Dashboard.

Secondo quanto condiviso su Twitter da Dave Burke, VP of Engineering di Google, Android 12 avrebbe già infranto il suo primo record senza nemmeno essere stato reso disponibile in forma finale. La nuova Beta di Android è la più scaricata ed installata di sempre!