Il nuovo volantino Esselunga è assolutamente fantastico, rappresenta un punto saldo per gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone con sistema operativo iOS, cercando nel contempo di risparmiare il più possibile.

La campagna promozionale, esattamente come accaduto in passato, risulta essere pienamente fruibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. Sfortunatamente le scorte effettivamente disponibili sono estremamente limitate, di conseguenza sarà necessario scegliere il più rapidamente possibile, e poi recarsi in negozio per completare l’acquisto.

Le offerte Amazon sono tra le migliori del periodo, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire il link al nostro canale Telegram dedicato.

Esselunga: la spesa è ridottissima

La spesa è ridottissima da Esselunga, anche sull’acquisto di un Apple iPhone 12 di ultima generazione; uno dei dispositivi più richiesti e desiderati di sempre, infatti, potrà esser aggiunto al carrello con un esborso finale di soli 789 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

La scheda tecnica dimostra a tutti gli effetti quanto il prodotto sia interessante, parliamo infatti di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, 4GB di RAM, 2 camere integrate nella parte posteriore, il riconoscimento del viso 3D, un sensore anteriore qualitativo ed un processore hexa-core.

L’iPhone 12 viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere necessariamente esercitata presso i punti vendita di acquisto, ma solo per difetti di fabbrica, non danni accidentali allo smartphone o quant’altro. Maggiori informazioni in merito al volantino sono disponibili sul sito ufficiale di Esselunga.