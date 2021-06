Il volantino MediaWorld attivato nel periodo corrente è davvero spettacolare, per festeggiare i 30 anni di attività l’azienda ha reso disponibile una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, ricca di occasioni da non perdere assolutamente di vista per cercare di risparmiare al massimo.

Gli acquisti, come al solito, potranno essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, oltre che presso tutti i negozi, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location d’acquisto.

MediaWorld: aprite subito queste offerte, vi faranno risparmiare

I prodotti in promozione da Mediaworld sono davvero moltissimi, osservando prima di tutto il segmento brandizzato Samsung, notiamo la presenza di ottime occasioni del calibro di Galaxy S21 a 699 euro, passando anche per Galaxy A32 a 229 euro o Galaxy A12, in vendita quest’ultimo a 169 euro.

Volendo, ad esempio, spostarsi nel mondo Apple, ecco arrivare altrettanti top di gamma dalla qualità decisamente elevata, infatti gli utenti potranno accedere a iPhone 12 Pro Max a 1329 euro, iPhone 12 Pro a 1259 euro, iPhone 12 a 839 euro, iPhone 12 Mini a 759 euro e iPhone 11 a 699 euro.

Scoprite quali sono tutte le altre promozioni di MediaWorld, raccolte per comodità da parte della stessa azienda in relazione al brand di riferimento, collegandovi quanto prima sul sito ufficiale, per poi decidere se acquistare tramite l’e-commerce o recarvi in negozio.