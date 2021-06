Iliad rappresenta forse la migliore soluzione per gli utenti che intendono modificare il loro piano tariffario nel corso delle prossime settimane. Il gestore francese ha lanciato la nuova tariffa Flash 120 in edizione limitata. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa riceveranno chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per navigare in internet. Il costo previsto è di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, ancora niente da fare per l’app ufficiale

Se le offerte low cost non rappresentano un grande problema per gli utenti di Iliad, c’è ancor qualche scetticismo per quanto concerne i servizi. Il gestore francese infatti deve pagare ancora un gap rispetto a TIM e Vodafone,

Un esempio che lascia molto perplessi gli utenti è quello rappresentato dall‘app ufficiale. Come noto, ancora oggi, gli utenti che hanno attivato una SIM con Iliad devono rinunciare all’app da scaricare su Google Play Store o su App Store di Apple. Il provider francese demanda la configurazione del profilo degli utenti al sito web ufficiale.

Nel corso di queste ultime settimane, tante indiscrezioni lasciavano pensare ad un cambio di scenario per il pubblico. Iliad invece ha smentito l’arrivo di un’app ufficiale ancora per i mesi a venire. Il discorso sembra essere rinviato almeno al prossimo 2022.

Purtroppo, la mancanza di un’app ufficiale per la gestione del profilo Iliad è sentita con particolare enfasi da tutti gli utenti che si servono di uno smartphone Android. Su Google Play Store non sono più disponibili le app terze utili per la gestione del profilo: tra queste, nemmeno Area Personale.