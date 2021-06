Ormai va sempre più di moda e per chi viaggia o si sposta in città è davvero molto utile. Hai sentito parlare anche tu di WiFi Gratis, ma non sai come utilizzarlo? Dai un’occhiata a queste 3 app che ti faranno navigare in internet gratuitamente! Gli HotSpot gratuiti non saranno più un mistero e saprai dove sono in tempo reale e in ogni parte del mondo ti trovi. Allora sei pronto a sfruttare anche tu il WiFi Gratis?

WiFi Gratis: ecco 3 app per scoprire tutti i punti di accesso

Il WiFi Gratis è un servizio eccezionale che viene messo a disposizione da locali pubblici, bar e ristoranti, ma anche Comuni, grazie al progetto WiFi Italia per internet gratis. Ovviamente però, per poter usufruire di questa speciale opportunità, occorre sapere dove si trovano gli accessi.

Per questo verranno in vostro soccorso 3 app fantastiche in grado di indicarvi in tempo reale tutti gli HotSpot disponibili e più vicini alla vostra posizione. In questo modo saprete sempre se potrete collegarvi al WiFi Gratis nella zona in cui vi trovate.

Osmino WiFi gratuito: hotspot password

La prima app di cui vi parleremo si chiama Osmino WiFi gratuito: hotspot password. Disponibile al download sia per Android su PlayStore di Google, che per iOS e iPadOS su App Store di Apple.

Questa app permette di scovare qualsiasi HotSpot WiFi Gratis in ogni luogo. È completamente gratuita, al costo, con canone mensile, solo se si vuole rimuovere la pubblicità.

Find Wi-Fi Automatically Connect to Free Wi-Fi

La seconda app di cui vogliamo parlarvi si chiama Find Wi-Fi Automatically Connect to Free Wi-Fi. Si tratta di una mappa interattiva capace di identificare gli accessi a internet gratis e di collegare automaticamente l’utente.

Disponibile solo per Android su PlayStore di Google, è completamente gratuita.

WiFi Finder: tutto gratis ovviamente

Non potevamo, per par condicio, menzionare anche un’app disponibile solo per iOS e iPadOS di Apple su App Store. Come per le altre due, grazie a WiFi Finder è possibile individuare gli HotSpot più vicini.

Rimozione della pubblicità e funzioni premium richiedono acquisti in app.