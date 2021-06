Se un giorno vi troverete a bordo del nuovo Airbus A330neo ritenetevi fortunati. Volare con questo gioiello di tecnologia e design sarà davvero fantastico. Si tratta di uno degli aerei di linea meglio riusciti finora. Consumi ridotti, comodità alle stelle e facilità di addestramento per i piloti. Questo è Airbus A330neo.

Airbus A330neo: tanti vantaggi in un solo aereo

Airbus A330neo è un aereo di linea che presenta tantissimi vantaggi. Partiamo da quelli che faranno sicuramente piacere alle compagnie aeree.

Questo modello nasce dall’esperienza dell’A350 e ciò vuol dire molto. In termini economici addestrare un pilota in soli 8 giorni è davvero un ottimo traguardo. Se poi lo si rende idoneo per pilotare sia Airbus A330neo che il modello A350, ancora meglio. Infatti questi due aeromodelli essendo simili abilitano uno per l’altro e viceversa.

Un’ottima soluzione dato che l’85% possiede, nella sua flotta, tutti e due.

Inoltre, l’Airbus A330neo garantisce un risparmio di circa il 25% in meno rispetto alle precedenti generazioni. Anche questo dato non è davvero niente male. Tenendo conto che questo modello viene principalmente utilizzato per coprire tratte medio-lunghe fino a percorrere 18mila km.

Tanta comodità per i passeggeri

Nel nuovo Airbus A330neo non poteva mancare tanta comodità per i passeggeri. Questo modello è dotato delle cabine di ultima generazione chiamate Airspace. Insomma, tecnologia e design al servizio del cliente.

Iniziamo con l’elencare i servizi attivi negli Airbus A330neo per i passeggeri. Non solo è disponibile l’IFE ovvero l’In-Flight-Entertainment, ma anche una connessione internet satellitare. Inoltre l’ambiente offre davvero tanto in abitabilità con poltrone comode e dal design accattivante e luci a LED colorate per aiutare il rilassamento degli occhi rendendo speciale un lungo viaggio.

In conclusione possiamo dire che Airbus con il suo A330neo ha pensato proprio a tutto. Non solo in termini di risparmio garantiti alle compagnie aeree, ma soprattutto in comodità per chi viaggia e deve affrontare molte ore in volo. A supporto, proprio per aiutare gli spostamenti in tempi di Covid-19, Airbus ha realizzato un’app speciale che cambierà il modo di volare a tutti.

Continua a crescere il colosso dell’aviazione regalando emozioni ai suoi clienti e a chi volerà sui suoi aerei. Soluzioni all’avanguardia con tecnologie eccezionali. Il futuro è qui ed è adesso.