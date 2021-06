Con la pandemia le compagnie aeree, che hanno subito una forte crisi dal 2020, stanno cercando di riconquistare la fiducia dei passeggeri a volare. Airbus è venuto in loro soccorso con una nuova app. Si chiama Tripset. Completamente gratuita, Airbus ha voluto metterla a disposizione dei passeggeri per facilitarne i viaggi in tempi di Covid-19.

Vediamo insieme tutti i dettagli di questa nuova e utile app. Airbus sembra aver pensato a tutto per la sicurezza degli utenti che devono o vogliono ricominciare a volare in aereo.

Tripset è la nuova app gratuita di Airbus

Si chiama Tripset la nuova app gratuita di Airbus Group. Disponibile sia su Play Store di Google che su App Store di Apple, promette di semplificare i viaggi in aereo e di ripristinare la fiducia nei passeggeri. Ecco il video di presentazione realizzato da Airbus.

Dopo i 3 prototipi di aerei Airbus ZEROe alimentati a idrogeno, il colosso ci stupisce realizzando un’applicazione davvero interessante. In un unico luogo chi viaggia può trovare ogni informazione necessaria per completare il trasferimento in tutta sicurezza:

requisiti sanitari necessari prima di partire a per il luogo di destinazione;

necessari prima di partire a per il luogo di destinazione; limitazioni vigenti nella località di destinazione;

nella località di destinazione; informazioni generali sul volo ;

; modalità di viaggio.

Ecco come si viaggia in tempi di Covid-19

Tutte le informazioni, garantisce Airbus “in persona”, sono aggiornate in tempo reale e garantiscono il massimo della veridicità. Questa app semplifica di molto la vita di un utente che deve affrontare un viaggio in aereo in tempi di Covid-19.

Le restrizioni e le relative norme che cambiano non solo da Paese a Paese, ma addirittura di città in città, possono variare di ora in ora. Cercare su più fonti le informazioni aggiornate può diventare stressante e trasformare un viaggio piacevole in un incubo. Airbus con Tripset rende tutto questo un lontano ricordo.

Ora gli utenti che scaricheranno l’app sul proprio smartphone avranno a portata di mano, sempre con loro, tutte le informazioni indispensabili e necessarie. Airbus, con Tripset, ha realizzato qualcosa di incredibile che sta aiutando molto anche le compagnie aeree.