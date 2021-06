Oltre al restyling di BMW X3 e VMW X4, il noto marchio tedesco ha deciso di svelare anche la seconda generazione della sua BMW Serie 4 Gran Coupé, la quale va così ad accompagnare gli altri modelli della gamma. La commercializzazione è prevista per il mese di novembre 2021, ma per il momento non si conoscono i prezzi destinati al nostro mercato.

BMW svela la seconda generazione di BMW Serie 4 Gran Coupé

La nuova BMW Serie 4 Gran Coupé dispone di un design sportivo ma, nonostante questo, risulta essere comunque dotata di 5 posti all’interno. Il tutto è dovuto al passo maggiorato di 46 mm rispetto a prima (ora è lungo 2.856 mm) e alle dimensioni. La vettura misura infatti 4.773 mm di lunghezza, 1.852 mm di larghezza e 1.442 mm di altezza, mentre il bagagliaio ha una capienza di 1.290 litri.

All’interno della seconda generazione della Serie 4, troviamo poi sedili e volante sportivi con rivestimento in pelle e tanta tecnologia. In particolare, la vettura dispone del BMW Live Cockpit Plus, un sistema di infotainment con schermo da 10.25 pollici e la strumentazione digitale con schermo da 12.3 pollici. Non mancano anche qui sistemi di assistenza alla guida, come il Lane Departure Warning e il Parking Assistant.

La nuova vettura a marchio BMW sarà distribuita sia in varianti con motore a benzina, ovvero 420i 2.0 da 184 CV e 300 Nm, 430i 2.0 da 245 CV e 400 Nm e M440i xDrive 3.0 da 374 CV e 500 Nm, e varianti con motore diesel a trazione integrale, ovvero 420d 2.0 da 190 CV e 420d xDrive da 190 CV. In aggiunta, le varianti M440i xDrive e 420d possono contare sulla tecnologia Mild Hybrid a 48 V.