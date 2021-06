Iliad offre due promo con prezzo bloccato per sempre: 120 e 80GB con il 5G

Qualcuno aveva dato per spacciato Iliad ancor prima di vederlo destreggiarsi tra i principali gestori italiani. Questo provider è stato però in grado di sovvertire subito ogni pronostico, mettendo a tacere le critiche premature ma soprattutto quelle in corso d’opera. Ricordiamo che infatti Iliad, anche dopo aver lanciato le sue offerte, era stato sommerso da una montagna di critiche riguardanti la sua qualità.

Pian piano, coltivando la sua strategia, il noto provider proveniente dalla Francia è stato in grado di migliorare anche quest’ultimo aspetto, acquisendo nuovi ripetitori che hanno dunque aumentato il raggio del segnale sul territorio. Oggi però l’attenzione va a focalizzarsi di diritto sulle offerte mobili, le quali vengono pian piano rimpiazzate da alcune novità. È questo il caso delle ultime due promo, quelle che sul sito ufficiale stanno facendo faville già da più di una settimana.

Iliad: queste due nuove offerte da 80 e 120 giga battono la concorrenza a mani basse

Da giorni ormai non si parla d’altro: Iliad ha messo in difficoltà la concorrenza lanciando due offerte di livello assoluto. Stiamo parlando della Flash 120 e della Giga 80, due offerte molto simili tra loro per quanto riguarda minuti ed SMS che in entrambi i casi sono illimitati.

Ci sono differenze sostanziali poi per quanto riguarda la connessione Internet e i costi mensili; la prima delle due permette infatti di avere 120 giga utilizzando la rete di nuova generazione in 5G, mentre la seconda 80 giga usando il tanto caro 4G. Entrambe le offerte costano pochissimo: la prima 9,99 € al mese per sempre, mentre la seconda 7,99 € per sempre.