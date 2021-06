Iliad: un'offerta da 120GB a 9,99 euro al mese e con un regalo

Quando tutti credevano che Iliad non potesse fare di meglio per quanto riguarda le offerte mobili, ecco ancora una smentita. Il gestore infatti ha scelto di modificare alcuni aspetti ma impositivo, sostituendo diverse promozioni dal sito web con delle nuove aggiunte entusiasmanti.

D’altronde Iliad detiene la leadership del mercato della telefonia mobile ormai da qualche mese, avendo promosso offerte strepitose. Queste sono state disponibili per molto tempo, proprio come l’offerta da 100 giga che in questi giorni però è passata inesorabilmente in secondo piano. Il tutto perché il provider proveniente dalla Francia a scelto di varare due nuove offerte. Queste sono molto simili tra loro ma si differenziano per il numero di giga e per il tipo di connessione che verrà concesso. Allo stesso tempo ricordiamo che le offerte sono disponibili per tutti coloro che volessero cambiare gestore.

Iliad: nascono ufficialmente le due offerte Flash 120 e Giga 80, ecco cosa contengono

Il mondo Iliad si arricchisce ulteriormente grazie a due offerte strepitose e mai viste nelle mani della concorrenza. Il noto gestore ha infatti ufficializzato la Flash 120 e la Giga 80, due soluzioni strepitose delle quali avrete già capito i contenuti. Entrambi infatti puntano tanto sulla comunicazione diretta con minuti ed SMS senza limiti verso tutti, differenziandosi tra loro per quanto riguarda la connessione Internet.

La prima infatti è dotata di 120 giga per navigare sul web utilizzando il 5G. La seconda invece permette agli utenti di avere 80 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 € al mese per sempre e 7,99 € al mese per sempre.