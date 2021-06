Come per gli altri anni, anche in questo 2021 l’estate sarà la stagione migliori per gli utenti che intendono modificare il loro piano tariffario. Da qui al prossimo Settembre, TIM, Vodafone, Iliad e WindTre propongono ai loro abbonati una serie di promozioni molto vantaggiose. Per Giugno, ci sono quattro tariffe da tenere in considerazione.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le miglior tariffe di Giugno

La prima proposta porta la firma di TIM. Il gestore italiano mette a disposizione dei suoi abbonati la TIM Gold Pro. I clienti che scelgono questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda promozione è invece quella di Vodafone. In alternativa a TIM, il gestore inglese mette in evidenza la sua Special 100 Giga. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. In questa circostanza, è previsto un costo ogni trenta giorni di 9,99 euro per il rinnovo della tariffa.

La vera e grande novità della stagione estiva porta invece il nome di Iliad. Il gestore ha previsto per i suoi nuovi abbonati la ricaricabile Flash 120. I clienti che scelgono quest’iniziativa e che attiveranno una SIM con il provider francese avranno un pacchetto con chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per internet sempre al costo di 9,99 euro.

Lìultima opzione in alternativa a TIM, Vodafone e Iliad è la WindTre Star+. Il gestore arancione mette a disposizione del pubblico chiamate, SMS infiniti più 70 Giga ad un prezzo fisso di 7,99 euro ogni mese.