Iliad BOOM: nascono la Flash 120 e la Giga 80, si parte da 7,99 euro

Quando Iliad è arrivata in Italia tra le varie aziende che si occupano di telefonia italiana, lo scetticismo era predominante. In pochi aspettavano con ansia questo gestore sapendo che si sarebbe rivelato una vera e propria stella in un cielo ormai cupo.

Erano infatti talmente tante le aziende ad occuparsi di telefonia mobile, che gli utenti raramente riuscivano a trovare un compromesso ideale. Le offerte troppo uguali tra loro non convincevano nessuno, a tal punto che tutti restavano con il loro provider di fiducia. Arrivato Iliad è partito il valzer dei gestori, il quale tutt’oggi continua ad andare avanti. Il merito è delle grandi offerte di questo gestore che ogni giorno si fa vedere con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi che durano per sempre. Un nuovo esempio è stato fornito con le ultime due soluzioni sul sito ufficiale, le quali non hanno alcun rivale in giro.

Iliad batte tutti con due offerte rispettivamente da 120 e 80 giga

Soprattutto dopo aver visto le prime offerte di Iliad riuscire a persistere fino al giorno d’oggi, nessuno credeva che ci sarebbero state tante nuove aggiunte. In realtà oltre all’offerta dei 100 giga, il colosso ha pensato a qualcosa di nuovo anche per questi mesi.

Sono nate infatti la Flash 120 e la Giga 80, due soluzioni rispettivamente da 9,99 e 7,99 € al mese per sempre. Entrambe permettono di avere a disposizione minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti. La prima permette inoltre l’utilizzo di 120 giga in connessione 5G totalmente gratis, mentre la seconda 80 giga in 4G.