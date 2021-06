Iliad compie tre anni e per l’occasione ha deciso di presentare due nuove offerte irrinunciabili per gli utenti, soprattutto in ambito 5G, dove la concorrenza è molto agguerrita. Ognuna di queste offerte è rivolta ad una fascia di utenti ben precisa, a seconda dell’utilizzo che ne intendete fare e soprattutto anche in relazione al tipo di rete disponibile sul vostro smartphone. Ma scopriamo meglio quali sono le offerte, il loro costo e come attivarle!

Flash 120

La nuova Flash 120 cerca di proporre all’utenza interessata alle reti 5G di nuova generazione un’offerta economica ma in grado di fornire tutto il necessario per navigare e chiamare senza preoccupazioni.

Inclusi all’interno degli abbonamenti ci sono:

Minuti illimitati

SMS illimitati

120 GB di traffico sotto la rete 5G

Giga 80

La seconda offerta invece è destinata a chi intende risparmiare qualcosa ogni mese e a chi non necessita delle reti di nuova generazione, sia perché non è interessato a sfruttarle, sia per la mancanza del supporto sul proprio smartphone.

Inclusi all’interno degli abbonamenti ci sono:

Minuti illimitati

SMS illimitati

80 GB di traffico sotto la rete 4G+

Disponibilità e attivazione

Le due offerte sono attivabili online o nei punti Iliad disponibili sul territorio. Entrambe permettono di usufruire della segreteria telefonica, del servizio “Mi richiami”, del controllo del credito residuo e dell’hotspot Wi-Fi. Sarà quindi possibile usufruire della propria connessione internet per condividerla con altri dispositivi; inoltre, sarà possibile accedere a tutti i propri minuti ed SMS gratuiti e 6GB al di fuori dei confini nazionali.

L’offerta è disponibile da oggi fino al 30 giugno. Se intendete cambiare la vostra offerta e passare ad una Iliad non aspettate, potreste usufruire di una di questa offerte con dei prezzi inferiori rispetto alla concorrenza soprattutto dal lato del 5G.