In questi primi giorni del mese di Giugno, Unieuro ha attivato un nuovo volantino SottoCosto con enormi possibilità di risparmio sui vari acquisti effettuati in negozio e online, indistintamente dalla categoria merceologica o dalle fasce di prezzo coinvolte.

Come indicato, i prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi validi in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche direttamente tramite l’e-commerce aziendale; coloro che decideranno di affidarsi a questa seconda opzione, potranno godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: grandiose offerte speciali per tutti

Gli sconti di Unieuro sono quasi infiniti, promettono un risparmio senza precedenti per tutti i consumatori che vorranno acquistare uno smartphone di ultima generazione. Il top di gamma coinvolto resta essere il nuovissimo Samsung Galaxy S21 5G, attualmente è raggiungibile a 829 euro, la cifra è ancora abbastanza elevata, ma è importante ricordare essere presente il famoso rimborso di 150 euro previsto dall’azienda sudcoreana, con possibilità di concluderne l’acquisto a soli 679 euro.

Nonostante ciò, le migliori occasioni sono nella fascia di prezzo inferiore ai 500 euro, qui gli utenti si potranno scontrare con i modelli più interessanti del periodo, magistralmente rappresentati da Xiaomi Mi 10T Pro, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 Pro o anche Oppo A74.

