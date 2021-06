Unieuro ha recentemente lanciato un SottoCosto davvero pazzesco, con il quale riuscire a scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi decisamente più bassi del normale, oltre ad offrire agli utenti la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione.

La natura del volantino, come avete potuto intendere, è di SottoCosto, di conseguenza le scorte disponibili nei vari punti vendita in Italia saranno estremamente limitate, e non verranno rifornite in corso d’opera. Il consiglio è sempre lo stesso, affrettate il più possibile la scelta, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori. Gli acquisti, comunque, possono essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio (solo al superamento dei 49 euro di spesa), con extra-sconto del 5%.

Se volete i nuovissimi codici sconto Amazon, dovete correre ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: il volantino è assurdo

All’interno della campagna promozionale si trovano tantissime offerte molto speciali, anche applicate sui veri e propri top di gamma della telefonia mobile. Tra questi spicca chiaramente l’ottimo Samsung Galaxy S21 5G, uno smartphone richiestissimo dal pubblico italiano, oggi effettivamente acquistabile al prezzo di 829 euro (con rimborso di 150 euro dall’azienda).

Non mancano chiaramente soluzioni anche molto più economiche e maggiormente alla portata di tutti, come ad esempio Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, Realme 7 Pro, Samsung Galaxy A12 o Xiaomi Mi 10T Lite. Tutti i modelli elencati sono commercializzati a meno di 500 euro.

Se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale di Unieuro, dovete comunque aprire il prima possibile le pagine che trovate a questo indirizzo.