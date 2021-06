Le offerte di Esselunga continuano a stupire per la bontà degli sconti che l’azienda è in grado di rendere disponibili per ogni altro consumatore sul territorio, senza porre limitazioni territoriali o vincoli tali da dover obbligare il cliente a recarsi in negozi specifici.

Il volantino, come tutte le precedenti offerte tech, risulta essere applicato su un singolo modello, con possibilità di acquisto solo nelle location fisiche, non online. In aggiunta, purtroppo, le scorte appaiono essere estremamente limitate, potrebbero difatti terminare prima del previsto, o della scadenza della campagna promozionale stessa.

Esselunga: i nuovi sconti sono ricchissimi di occasioni

I nuovi sconti attivati da Esselunga non toccano molti prodotti, ma si concentrano interamente sulla Xiaomi Mi Band 5, una smartband richiestissima dalla popolazione mondiale, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che è a tutti gli effetti in grado di offrire. Sebbene sul mercato risulti già essere disponibile la Mi Band 6, la suddetta può rappresentare un buonissimo punto di partenza per l’avvicinamento a prodotti di questo tipo, spendendo non più di 24,90 euro.

Le specifiche tecniche parlano di un prodotto con display da 1,1 pollici, completamente touchscreen e AMOLED, con impermeabilità fino a 5 atmosfere, un sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, una batteria in grado di garantire una autonomia fino a 14 giorni, senza dimenticarsi delle classiche misurazioni, come distanza percorse, calorie bruciate, monitoraggio del sonno e passi, o le 11 modalità di allenamento.

Se volete conoscere il dispositivo, prima di decidere se effettuare l’acquisto, dovete recarvi sul sito ufficiale.