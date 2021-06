Continua la guerra fino all’ultimo sangue nel mondo della telefonia mobile. Alcuni operatori però sono proprio senza pietà. È il caso di Vodafone che entra a gamba tesa contro tutti con un’offerta bomba che offre 100 Giga, minuti e SMS illimitati a meno di 10 euro al mese.

Si tratta della Vodafone Special 100 Digital Edition che, a differenza della Vodafone Special 50 Digital Edition, ha incluso il doppio dei Giga per navigare. Insomma una promozione da paura che può essere attiva entro e non oltre il 3 giugno 2021. Rimangono quindi ancora pochi giorni. Meglio sbrigarsi. Ecco tutti dettagli.

Vodafone Special 100 Digital Edition

Con la nuovissima opportunità di Vodafone Special 100 Digital Edition alcuni clienti selezionati, grazie a un SMS specifico, possono tornare a Vodafone beneficiando di un bundle davvero incredibile a un prezzo speciale.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 3 Giugno 2021“.

Non solo, sulla pagina Vodafone dedicata, tutti i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori possono attivare in portabilità Special 100 Digital Edition. Anche se non hanno ricevuto il fortunato SMS.

Dettagli e costi dell’offerta

Vodafone Special 100 Digital Edition a soli 9,99 euro al mese offre un bundle davvero ricco. Ecco cosa include questa particolare offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati;

di traffico dati; prezzo bloccato per 24 mesi.

L’unica differenza tra chi ha ricevuto l’SMS e chi invece si affida al sito di Vodafone, attivandola online, è il costo di attivazione che, per questi ultimi, è gratuito. La modalità di pagamento è molto comoda e prevede l’utilizzo di carta di credito o domiciliazione automatica su conto corrente bancario.