Android: 8 applicazioni e giochi sul Play Store ora gratis per tutti

Continua a migliorarsi Android, la piattaforma mobile più seguita al mondo e più presente sui dispositivi mobili. Gli ultimi report parlano infatti di un numero di 3 milioni tra smartphone e dispositivi vari usati con a bordo il robottino verde. Google infatti sta facendo del suo meglio per aumentare sempre di più la famiglia, la quale è in crescita da diversi anni.

Tutte le grandi qualità viste pian piano hanno fatto sì che la concorrenza restasse indietro e non di poco. Sono oltre 2 miliardi invece gli utilizzatori di Android, i quali stanno pian piano acquisendo sempre di più la certezza che non ci sia nulla di meglio. A testimoniarlo e anche la grande versatilità che il robottino verde offre, soprattutto quando si parla di Play Store. All’interno del famoso market ci sono infatti i giochi e applicazioni di vario genere e sia gratis che a pagamento. Pian piano poi arrivano anche i saldi, proprio come durante la giornata di oggi che vede numerosi contenuti a pagamento offerti gratis.

Android: tutti i titoli a pagamento della lista sono oggi gratis per tutti

Anche quest’oggi la lista in basso prevede numerosi titoli a pagamento gratis per gli utenti Android. Troverete all’interno dell’elenco tutti i link diretti che porteranno al download.