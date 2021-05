Android: 8 applicazioni sono diventate gratis sul Play Store

Sono ormai diversi giorni che se ne discute: Android sarebbe installato su oltre 3 miliardi di dispositivi attualmente attivi in giro per il mondo. Si tratta di numeri stratosferici per una piattaforma che inizialmente non nutriva tutto questo supporto da parte del pubblico. In tanti parlavano infatti di sistema operativo facilmente hackerabile, di piattaforma non completa per quanto riguardasse la sicurezza ma anche di poche soluzioni disponibili. Ad oggi Android risulta tutto il contrario di quanto appena espresso, mettendo a disposizione del pubblico soprattutto una grande versatilità.

Basta infatti davvero molto poco per ottenere le funzionalità base del robottino verde, il quale riesce ad appoggiarsi anche al Play Store. Nel celebre market sono disponibili numerose funzioni che oltre ad offrire applicazioni per l’utilità o giochi per il passatempo, possono concedere anche l’opportunità di personalizzare il proprio smartphone. Proprio oggi poi all’interno del Play Store ci sarebbero i saldi con numerosi titoli a pagamento offerti totalmente gratis per un limitato periodo di tempo.

Android: questi titoli a pagamento diventano gratis solo per oggi

Anche oggi viene fornito il classico elenco pieno di titoli a pagamento che si possono scaricare gratis dal Play Store di Google. Ecco la lista al completo con tutti i link: