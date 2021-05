Come ben sapete, è appena uscita sulla piattaforma californiana Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. La produzione ha così dato ai fan nuove avventure da guardare, ma al contempo molti di loro si stanno chiedendo con maggiore insistenza che ne sarà della serie TV quando arriverà alla sesta stagione già annunciata.

Kevin Alejandro, parlando con ET Online, ha rivelato se il suo personaggio Dan Espinoza farà parte o meno della sesta stagione in seguito alla sua morte nella seconda parte della quinta season:

“Sicuramente non sarà l’ultimo episodio che vedrete di Dan. Potrebbe tornare attraverso i flashback. Sono stato un po’ sul set della sesta stagione, quindi tornerà…ma non nel modo in cui tutti pensano che tornerà”.

Lucifer: le affermazioni dell’attore calmano tutti i fan più accaniti

Sembra che queste affermazioni abbiano decisamente tranquillizzato e messo di buon umore tutti i fan della serie, soprattutto gli eventi che si sono visti negli scorsi episodi. Ha continuato, poi, Alejandro dicendo:

“Descriverei la sesta stagione come un vero e proprio emergere di ciò che abbiamo creato dall’inizio. Ci sono rimandi e indizi ad altri episodi che solo se avete seguito il nostro viaggio dall’inizio potrete cogliere”.

Essendo che colui che interpreta Lucifer Morningstar, ossia Tom Ellis, diventa Dio entro la fine della seconda parte della quinta, pare che sia possibile il fatto che Dan venga riportato nel mondo dei vivi in qualche modo che purtroppo non sappiamo. Qualunque sia questa modalità, Alejandro ha fatto capire che gli spettatori vedranno sicuramente il personaggio alle prese con le sue battaglie personali.