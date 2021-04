Tutti i fan desiderano che dopo Lucifer 6 possa esserci in programma un’altra nuova stagione. Nessuno che ha seguito dall’inizio questa serie TV e le sue vicissitudini vorrebbe mai vedere scritto “finale di stagione“. Ma sarà proprio così? A rivelarlo è Tom Ellis e chissà se avrà regalato buone notizie o, al contrario, avrà sferrato un colpo al cuore.

Lucifer 6: sarà o non sarà il finale di stagione?

La domanda che tutti i fan si stanno facendo in questi giorni di attesa è: Lucifer 6 sarà o non sarà il finale di stagione? Non vogliamo essere noi di Tecnoandroid a darvi una risposta, ma preferiamo che a parlare sia proprio Tom Ellis. In una recentissima dichiarazione così si è espresso proprio in merito a una possibile continuazione della serie TV:

“Sei stagioni dello show sono un vero traguardo. È stato un enorme viaggio emotivo e non credo di volerlo fare più. So che non voglio farlo più. Principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo e perché mi sono divertito così tanto. Penso che sia giusto che abbiamo una conclusione adeguata dello show“.

Quindi due cose emergono da quanto ha confidato Tom Ellis, attore protagonista di questo titolo. La prima è che lui non avrebbe più accettato di fare altre riprese dopo questa stagione. Sei secondo lui sono sufficienti. La seconda è che la produzione stessa ha deciso di concludere la storia con Lucifer 6.

In pratica è arrivata la fine anche per gli episodi di questa serie TV che ha appassionato molti. Lucifer 6 è e sarà l’ultima stagione. L’unica speranza, per chi ama l’attore, è di poterlo rivedere presto in altri ruoli degni del suo nome e della sua stoffa.

Questa volta non sopravvive alla cancellazione

Stavolta Lucifer dopo il numero 6 non sopravviverà alla cancellazione. Era già stata salvata da Netflix quando, dopo la scelta di Fox di non rinnovare la serie finita la terza stagione, aveva accolto l’appello dei fan acquistandola e dandole nuova vita.

Oggi però proprio il suo salvatore si sta trasformando in carnefice. Ma a quanto pare sarà una morte serena e indolore. Per alleviare la tristezza ci sono 4 serie TV Netflix davvero esagerate che faranno dimenticare le brutte notizie di questi mesi.