Se hai voglia di guardare alcuni contenuti video su Netflix ma non sai cosa vedere, un aggiornamento in arrivo prima su Android e poi su iOS risolverà questo dilemma. La funzione é giá disponibile sul sito Web di Netflix e sull’app per smart TV; un pulsante “Riproduci qualcosa” utilizzerà algoritmi per scegliere qualcosa da guardare in base ai contenuti che hai precedentemente trasmesso in streaming e apprezzato.

Secondo alcuni rapporto, la nuova funzionalità è stata testata prima sui dispositivi Android in tutto il mondo. È una buona idea per Netflix poiché mantiene gli utenti sull’app quando non sanno cosa guardare invece di buttarsi su titoli conosciuti su piattaforme rivali Disney+ e Prime Video.

Netflix su Android si aggiorna: prova ad utilizzare la nuova funzione

Disney+ si è affidato alla Marvel Cinematic Universe (MCU) di cui è proprietaria per creare spettacoli di successo come WandaVision, lo spettacolo più visto a gennaio su piattaforme misurate. Al 3 aprile, Disney+ aveva 103,6 milioni di utenti in tutto il mondo, rispetto ai 94,9 milioni di gennaio. Disney continua a inseguire Netflix, che ha contato oltre 208 milioni di abbonati in tutto il mondo durante il primo trimestre di quest’anno.

Per il periodo di tre mesi, la crescita degli abbonati Disney è scesa al di sotto del 10% dopo aver registrato guadagni del 29% e del 28% rispettivamente durante il terzo e il quarto trimestre del 2020. Durante il periodo da gennaio a marzo, Netflix ha aggiunto 4 milioni di nuovi abbonati in tutto il mondo per un guadagno annuo del 13,6%.

La nuova funzione sta arrivando sui device Android e arriverá molto presto anche su iOS. Se l’hai giá ricevuta faccelo sapere nei commenti.