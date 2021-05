La promo di TIM che permette di attivare l’offerta di rete fissa TIM Super a prezzo scontato doveva scadere nella giornata dello scorso 26 Maggio 2021, ma l’operatore ha deciso di prorogare l’iniziativa ancora per qualche giorno.

Usufruendo della recente promozione, adesso disponibile fino al 29 Maggio 2021, si attiva nel dettaglio la versione base dell’offerta senza modem incluso e con chiamate a consumo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim proroga la Super Base a 24.90 euro al mese

TIM Super Base prevede dunque soltanto internet illimitato in ADSL, FTTC o Fibra FTTH con massima velocità gratuita inclusa (per FTTC e Fibra FTTH fino a 1 Gbps) e chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro). Inoltre, è prevista l’attivazione della domiciliazione bancaria per ottenere lo sconto di 5 euro al mese, che sommato all’ulteriore sconto mensile di 5 euro offerto dalla promo, permette di attivare TIM Super al costo di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato, anziché 34,90 euro.

La promozione, attivabile online e presso i negozi aderenti, è disponibile per tutti i nuovi clienti che possono scegliere di attivare una nuova linea oppure richiedere la portabilità del numero fisso da un altro operatore. È possibile attivare l’offerta in tutte le tecnologie, in base alle quali vengono proposte diverse versioni denominate TIM Super Fibra Base (FTTH), Super Mega Base (FTTC) e Super ADSL Base.

Nonostante la disponibilità di TIM Super Base, la versione “completa” dell’offerta continua ad essere attivabile sempre fino al 29 Maggio 2021, salvo eventuali proroghe. TIM Super “Offerta completa”, oltre a internet illimitato in ADSL, FTTC o Fibra FTTH, offre anche chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi anziché a 5 euro al mese, e il modem TIM incluso a 5 euro al mese per 48 mesi (già compresi nel prezzo finale). Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.