Sul forum di Reddit è stato pubblicato uno screenshot di Google Maps che ritrae un aereo fantasma proprio sul luogo di un incidente avvenuto avvenuto 42 anni fa. Persero la vita 273 persone e fu il più grave disastro aereo della storia dopo quello delle Torri Gemelle. È già mistero e tutti non si spiegano cosa ci faccia quell’aereo di linea su Google Maps! Ecco i dettagli.

Google Maps e il mistero dell’aereo fantasma

È comparsa sul forum di Reddit una foto che sta facendo notizia. Si tratta di uno screenshot estrapolato da Google Maps nel quale si vede un aereo. La cosa singolare è che gli manca un’ala, quella destra, e tutta la parte anteriore.

A infittire il mistero è il luogo in cui è posizionato questo aereo di linea, proprio a Des Plaines (Illinois), dove si è verificato uno dei più tragici incidenti della storia. A perdere la vita nello schianto furono i 271 passeggeri del volo 191 dell’American Airlines e 2 persone a terra. Tra l’altro, dallo screenshot da noi realizzato, si nota anche l’indicazione di Google Maps “American Airlines Flight 191 Crash site“.

Cosa ci fa quindi immortalato questo aereo senza un’ala e con la parte frontale inesistente? Molti hanno già gridato al mistero dell’aereo fantasma. Reddit non solo ha fornito le coordinate di Google Maps, ma ha anche linkato la pagina di Wikipedia sull’incidente.

Il titolo del post recita così: “Immagine satellitare di Google Maps di un aereo fantasma sul luogo dell’incidente del volo 191 dell’American Airlines“. Vedremo se Google dirà qualcosa in merito o se tutto rimarrà nel silenzio. Un mistero che per i più curiosi merita una soluzione. Attendiamo quindi nuovi sviluppi e, nel caso di eventuali aggiornamenti, non mancheremo di informare i nostri lettori.

Su Google Maps non è questo l’unico mistero scoperto negli ultimi anni. Ce ne sono tanti altri. Tutte queste notizie si inseriscono in un ampio catalogo dove alcuni ci vedono anche la possibilità dell’esistenza di forme aliene. Solo pochi giorni fa un rapporto del Pentagono confermava la possibile esistenza degli Ufo.