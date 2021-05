Circa un mesetto fa è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’azienda che Amazon Prime Day 2021 si svolgerà durante il mese di giugno. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono emersi ulteriori rumors che ci hanno rivelato le probabili date esatte di questo evento, ovvero il 21 e il 22 giugno.

Amazon Prime Day 2021 si svolgerà il 21 e il 22 giugno?

In seguito al diffondersi della pandemia del Coronavirus, nel 2020 il colosso dell’e-commerce Amazon ha dovuto posticipare l’evento del Prime Day ad ottobre, dato che inizialmente era previsto per il mese di luglio. Quest’anno, come sappiamo, questo evento si terrà nel corso del mese di giugno e ora sembra che abbiamo le date esatte.

In particolare, in queste ore è stato riportato dal sito web Bloomberg che Amazon Prime Day 2021 si terrà il 21 e il 22 giugno. Stando a quanto è emerso, l’azienda avrebbe già avvisato i propri dipendenti, chiedendo tuttavia di mantenere questa informazione privata. Per il momento, non sono stati forniti commenti ufficiali da parte di Amazon.

Questo evento ha avuto il suo inizio nel lontano anno 2015 e da allora ha sempre riscosso un enorme successo. A suggerire e confermare comunque quanto è emerso è stata comunque la stessa azienda. Quest’ultima ha infatti già reso disponibile sul proprio sito la pagine dedicata a questo evento promozionale. Sul sito è infatti presente la scritta “Prime Day sta arrivando”.

Vi ricordiamo che, con l’abbonamento ad Amazon Prime, si avranno a disposizione numerosi servizi interessanti. Tra questi, ci sono le consegne prime con spedizione gratuita e veloce, l’accesso al catalogo Prime Video e tanto altro.