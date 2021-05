Durante le scorse settimane erano avanzate in rete alcune ipotesi riguardanti la probabile data fissata dal noto colosso dell’e-commerce per l’Amazon Prime Day 2021 e ora sembra che queste siano state confermate. La stessa Amazon ha infatti da poco confermato che questo evento si terrà a giugno e lo ha fatto durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre.

Amazon Prime Day 2021: confermato l’evento a giugno

A quanto pare, quindi, l’evento del Prime Day di quest’anno avrà luogo durante il mese di giugno. A confermarlo indirettamente, come già accennato, è stata la stessa azienda in occasione della conferenza stampa riguardante i risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Nello specifico, è stato riferito che l’evento avrà luogo nel secondo trimestre del 2021.

Nel corso del 2020, l’azienda ha dovuto rinviare il Prime Day ad ottobre a causa di tutta la tremenda situazione e a causa dei ritardi legati alla pandemia del Coronavirus. Per quest’anno, invece, sembra che l’unico mese utile sia proprio giugno. Durante la conferenza Brian Olsavsky, ovvero il direttore finanziario di Amazon, ha inoltre implicitamente escluso il mese di luglio per tutta una serie di motivi, legati sia alle Olimpiadi di Tokyo sia al timore di eventuali rallentamenti dei trasporti: “L’anno scorso, avevamo intenzione di tenere il Prime Day prima. Ci sono una serie di fattori, le Olimpiadi, che sono ancora in ballo quest’anno. Quindi potrebbe essere meglio sperimentare per clienti e venditori un periodo diverso. Nel 2020 lo abbiamo spostato naturalmente in ottobre, ma crediamo che il momento migliore potrebbe essere più tardi nel Q2.”

L’azienda ha comunque rassicurato che verranno rilasciati ulteriori dettagli nel corso dei prossimi giorni.