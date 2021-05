Le offerte attivate da MediaWorld sono quasi da pazzi, garantiscono al cliente la possibilità di accedere ad un elevatissimo quantitativo di sconti incredibili, con possibilità di godere di prezzi sempre più bassi, anche sui top di gamma.

La campagna promozionale è attualmente disponibile ovunque sul territorio, non notiamo quindi differenze tra sito ufficiale o rivenditore fisico, l’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spedizione per la consegna a domicilio (in genere ammontano ad un massimo di 10 euro circa). Se vorrete richiedere il finanziamento Tasso Zero, ricordiamo comunque che sarà necessario spendere almeno 199 euro, indipendentemente dalla merce effettivamente acquistata.

MediaWorld: la spesa è ridotta ai minimi termini

La spesa è ridotta ai minimi termini su tantissimi modelli legati alla telefonia mobile, anche ad esempio brandizzati Apple. Qui gli utenti si ritrovano a poter scegliere di acquistare iPhone 11 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, spendendo sempre cifre elevate, ma comunque leggermente inferiori rispetto ai listini del periodo (l’altro top di gamma, ma con Android, è il Samsung Galaxy S21+).

Tutti gli sconti più interessanti sono invece legati alla fascia di prezzo intermedia, ovvero rientrante nei 449 euro di spesa effettiva. I modelli coinvolti riguardano quindi Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A52, Oppo A73, Xiaomi Redmo Note 10 5G o anche iPhone SE 2020.

