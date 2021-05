Il volantino Bennet prova in tutti i modi a scalare le classifiche del mercato della rivendita di elettronica, ritagliandosi una fetta importante nel cuore di milioni di consumatori.

La campagna promozionale è attualmente disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati altrove, nemmeno sul sito ufficiale di Bennet. Tutti i prezzi sono da considerarsi con garanzia di 24 mesi, e sopratutto per prodotti in versione completamente sbrandizzata.

Bennet: ecco quali sono le occasioni da on perdere

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso il volantino parte con lo scontare alcuni dei migliori smartphone Apple, portandoli a prezzi decisamente più bassi del normale. Tra questi non possiamo che annoverare iPhone 12 Mini, il recente modello che ha sconvolto l’opinione pubblica, oggi disponibile a 749 euro, come anche l’ultimo iPhone 11, il top di gamma dello scorso anno, raggiungibile al prezzo finale di 549 euro.

Le altre proposte della campagna promozionale coinvolgono prodotti molto più economici, i quali rientrano nei 219 euro di spesa effettivi, come Galaxy A02s, Galaxy A51 o anche Xiaomi Redmi Note 9S.

All’interno del volantino Bennet troverete poi anche alcune offerte abbastanza interessanti sui televisori, con il plus rappresentato dal TV LED Samsung da 65 pollici, attualmente in vendita a circa 549 euro. Maggiori informazioni in merito alla campagna discussa dettagliatamente nel nostro articolo, sono disponibili per voi direttamente nelle pagine sottostanti.