I nuovi sconti di Trony fanno davvero felici tutti gli utenti, sempre alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare al massimo, senza essere mai costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino che andremo a raccontarvi nell’articolo risulta essere disponibile ovunque in Italia, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di effettuare gli acquisti tramite il sito ufficiale, tutto il resto è permesso e lecito. Il Tasso Zero prevede il pagamento rateizzato senza interessi, con versamento postumo della prima rata, al superamento però dei 199 euro di spesa.

Trony: occhio agli sconti, i prezzi sono decisamente bassi

Gli sconti del volantino Trony sono considerati speciali perché sterminati, in altre parole non presentano limiti nei modelli che l’utente potrà decidere di scegliere, tra quanto il catalogo aziendale è attualmente in grado di offrire.

La campagna promozionale richiede solamente uno step iniziale, consistente nell’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore, i cui prezzi si aggirino attorno almeno ai 399 e 699 euro.

Superato questo, il cliente potrà davvero fare ciò che vuole, aggiungendo un qualsiasi dispositivo al carrello, e godendo in cambio di uno sconto fisso del 50% sul meno della coppia. Ricordate, la riduzione non potrà essere applicata a piacimento, ma sarà sempre automatica e coinvolgerà soltanto il prodotto che presenta un prezzo di listino inferiore.

I dettagli del volantino, in modo da approfondirne la conoscenza, sono per voi disponibili direttamente nell’articolo sottostante.