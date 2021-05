Le nuove offerte di Bennet portano davvero i prezzi a livelli molto inferiori del normale, o comunque di quanto possiamo trovare presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese.

Il mese di Maggio è assolutamente propizio per gli sconti, in tutti i punti vendita è stato attivato un volantino molto interessante, il quale non porta limiti/vincoli territoriali, difatti è possibile accedervi praticamente ovunque, né quantitativi (le scorte non sono limitate). I singoli prodotti che potrete acquistare prevedono garanzia legale della durata di 24 mesi, e nel caso degli smartphone sono disponibili completamente sbrandizzati.

Bennet: ecco quali sono gli sconti

A differenza di quanto abbiamo visto in passato, da Bennet gli utenti possono acquistare ottimi prodotti Apple a prezzi complessivamente convenienti (sebbene sempre più alti del normale). Tra questi non possiamo che osservare iPhone 12 Mini, il modello più richiesto dal pubblico nel corso degli ultimi mesi, a 749 euro, scendendo poi verso l’iPhone 11, un’ottima alternativa economica, a 549 euro.

Sono presenti anche modelli con sistema operativo Android, i quali però rientrano in fasce di prezzo decisamente inferiori rispetto alle suddette. Non mancano difatti Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung galaxy A02s o anche Samsung Galaxy A51, tutti commercializzati ad un prezzo che non supera i 219 euro.

Le proposte del volantino Bennet si appoggiano poi anche sui televisori di ultima generazione, nell’idea di cambiare modello in procinto degli Europei di calcio, in programma nei prossimi mesi. Qui sotto trovate il volantino, nella sola parte legata alla tecnologia.