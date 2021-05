Il noto operatore telefonico che si appoggia su rete TIM Kena Mobile, pare che abbia lanciato una promozione che permette di ottenere potenzialmente 2 euro per sempre. Naturalmente, per fare ciò ci devono essere alcuni requisiti, ma si parla comunque di qualcosa di davvero più semplice di quanto pensiate. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Kena Mobile: ecco nel dettaglio l’offerta dell’operatore

Infatti, l’iniziativa promozionale, che prende il nome di “YOUeME“, disponibile in Italia a partire dal 12 maggio 2021, consente di poter avere un rimborso mensile di ben 2 euro per tempo quasi illimitato. Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, detto semplicemente, un utente che decide di passare a Kena può invitare un’altra persona a entrare. In questo modo, tutti e due otterranno il rimborso per sempre, o almeno fino a quando rimarranno entrambi in Kena Mobile.

Per poter usare la promozione, il primo utente deve passare a Kena Mobile inserendo il codice YOUeME, in questo modo andrà a ricevere mediante SMS un altro codice da passare all’altro utente. Dopo che quest’ultimo sarà entrato in Kena Mobile effettuando la portabilità, entrambi i clienti incominceranno a ricevere immediatamente il rimborso. Entrambe le persone coinvolte dovranno però rimanere in Kena Mobile, e se così non sarà entrambi perderanno il rimborso.

Per sapere tutti i dettagli in merito a quest’iniziativa che abbiamo poc’anzi citato, si può fare direttamente riferimento al sito ufficiale di Kena Mobile. La promozione sarà valida ufficialmente fino al 3 giugno 2021, mentre i codici che sono stati ricevuti possono essere usati fino al 10 giugno 2021.