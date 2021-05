Nuovo volantino Carrefour con occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire se intenzionati a raggiungere il massimo risparmio possibile, grazie sopratutto alla presenza di numerosi prezzi bassi da non perdere.

La campagna promozionale corrente, come sempre più spesso accade quando parliamo di Carrefour, non è stata resa disponibile anche sul sito ufficiale, ciò sta a significare che gli acquisti saranno esclusivamente effettuabili tramite la distribuzione capillare dei negozi sul territorio nazionale. I prezzi sono applicati direttamente su prodotti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto disponibili in versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: quali sono i migliori prezzi

I migliori prezzi del volantino Carrefour rientrano nel segmento della telefonia mobile, e più precisamente nella fascia dei 400 euro di spesa effettivi. Riguardano tutti modelli relativamente economici, ed in grado comunque di garantire discrete prestazioni generali.

Tra questi possiamo trovare Xiaomi Redi 9AT, Oppo A15, Alcatel 1SE, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A52, Galaxy 12, Oppo A53s, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e similari.

Sempre all’interno della campagna promozionale, il cliente si ritrova anche a fare i conti con elettrodomestici (grandi e piccoli) e televisori, in vendita ugualmente a prezzi molto più bassi del normale. Il ritiro, come specificato in precedenza, dovrà sempre essere effettuato nei negozi in Italia; le scorte non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema per l’accessibilità ai modelli indicati.

Le informazioni del volantino sono comunque raccolte nelle pagine che abbiamo integrato direttamente qui sotto.