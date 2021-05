Elite 4 sta arrivando, la data confermata da Netflix è il 18 giugno 2021. Quindi mancano davvero pochi giorni, meno di un mese, alla pubblicazione dei nuovi episodi. Il nuovissimo trailer è davvero una bomba esplosiva! Da quanto si evince la trama sarà incredibilmente esagerata, irriverente e piccante. Tuttavia la grande novità saranno 4 brevi episodi speciali che, nei giorni precedenti, anticiperanno l’uscita di Elite 4. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

4 episodi speciali anticiperanno l’uscita di Elite 4: ecco il calendario

Saranno 4 gli episodi speciali che anticiperanno l’uscita di Elite 4. Disponibili sulla piattaforma di Netflix dal 14 giungo, ognuno uscirà in un giorno diverso distribuiti nei quattro giorni che precedono il suo debutto.

Racconteranno avvenimenti accaduti durante l’estate che ha preceduto il nuovo anno scolastico. Quattro cortometraggi realizzati e curati dagli stessi produttori di Elite 4: Carlos Montero e Darío Madrona. Dal 14 al 17 giungo quindi i fan di questa serie TV non dovranno prendere assolutamente impegni.

I protagonisti delle vicende saranno così suddivisi:

14 giugno 2021. Questo episodio racconterà di Cayetana, Guzman e Alexis; 15 giugno 2021. Questo episodio racconterà di Guzman e Nadia; 16 giugno 2021. Questo episodio racconterà di Alexis e Omar; 17 giugno 2021. Questo episodio racconterà di Carla e Samuel.

Il trailer rivela un’ulteriore novità

Non vi abbiamo ancora parlato del nuovissimo trailer di Elite 4 che è una vera e propria bomba esplosiva. Non solo anticipa i toni e il ritmo della nuova stagione, ma rivela anche un’ulteriore novità. Dategli un’occhiata e poi vediamo di cosa si tratta.

Gli occhi più esperti avranno notato che nel trailer di Elite 4 compaiono due volti che avevano lasciato definitivamente la serie al termine della terza stagione. Questi due personaggi sono Ester Expósito e Mina El Hammani.

Tra l’altro le due attrici faranno parte anche dei quattro episodi speciali di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Ma non è tutto. Infatti con l’arrivo del nuovo direttore, Diego Martín, molte cose cambieranno. Insieme a lui arriveranno a Las Encinas i suoi 3 figli: Ari, Mencía e Patrick. In più ci sarà anche una new entry nobile, Phillipe Florian Von Triesenberg. In pratica arriveranno quattro nuovi personaggi che, con la loro particolare personalità, irromperanno nell’equilibrio di quelli ormai storici. Ah, dimenticavamo, un’altra tragedia colpirà la scuola più speciale di Spagna.