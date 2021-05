TikTok: la challenge che vi consiglia quale canzone ballare in base al segno zodiacale

Toro

Sebbene trattasi di una coreografia a dir poco semplice, il tuo segno ti porterà a ripeterla fino allo sfinimento. La canzone è “Tap In” di Saweetie.

Gemelli

24KGoldn ha realizzato una canzone solo per te, Gemelli, e la danza che ne consegue, creata da Cale Saurage, prende il nome di “Mood”. Per la tua felicità, potrai correggerla come vorrai e condividerla su TikTok.

Cancro

Questa coreografia non è affatto difficile ed è in grado di divertirti nonostante i pochi passi. Stiamo parlando dell’iconica “Gimme More” ( Britney Spears) di Kara Cannella e Jaeden Gomez.

Leone

Ami farti riconoscere e spiccare tra gli altri, (sei guidato dal sole, dopotutto) e questa danza è la tua opportunità per farti vedere. I passi di Soulja Boy sulla sua traccia “She Make It Clap” sono semplicissimi e puoi sbizzarrirti come meglio credi lasciando libera la tua personalità “ingombrante”.

Vergine

Il ballo spensierato su TikTok di Dorien Scott su “Adderall (Corvette Corvette)” di Popp Hunna ti fornirà un modo divertente per essere te stesso ed imparare cose nuove.

Bilancia

Questa danza TikTok convaliderà il tuo desiderio di unità e connessione. Con la coreografia di “What You Know Bout Love” di Pop Smoke, il ballerino Will DeVane con l’aiuto della sua ragazza, Jenna Sinatra, ha messo in piedi una danza romantica e dedicata all’amore.

Scorpione

Caro segno d’acqua, la tua canzone è “Camicia” di SZA, del segno dello Scorpione, appunto. Questa ha un’aria magnetica, come te d’altronde.

Sagittario

Come segno di fuoco, sei una persona energica, pertanto “Git Up”, creato da Ajani Huff e Davonte House, permetterà al tuo animo ardente di liberarsi.

Capricorno

Tu invece hai la testa perennemente attiva. Forse sarebbe il caso di spegnerla e lasciarti andare in una danza liberatoria? Divertiti di più e balla con “Track Star” di Jeremiah Chun-Li (AKA City Boy J) su TikTok!

Acquario

Questa danza veloce è perfetta per la tua natura pertanto ti sembrerà facilissima. Creato da Jalaiah Harmon, il ballo “Renegade” è un ottimo modo per interagire con gli amici.

Pesci

“Unwritten” di Natasha Bedingfield descrive perfettamente la tua natura sognante e le mosse di danza sono semplicissime da seguire ma divertenti come non mai.