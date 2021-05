TikTok: sulla piattaforma sbarcano i Codici Grabovoi, ma di cosa si tratta?

La piattaforma TikTok ha un potere speciale: diffondere a macchia d’olio video comici strappando così un sorriso agli utenti di tutto il mondo, ma anche informazioni più o meno vere su più tematiche. E così è accaduto per quanto riguarda i codici Grabovoi. Ma di cosa stiamo parlando? Innanzitutto il nome deriva da Grigory Petrovich Grabovoi, un dottore in matematica russo. Egli sostiene di essere un guaritore e ha creato quello che ha definito un sistema per la “salvezza e lo sviluppo armonioso”.

TikTok: il fenomeno dei codici Grabovoi spiegato dai tiktoker

Molti sono i tiktoker che hanno portato questa “moda” magica su TikTok, la quale è associabile all’astrologia. Tra questi vi è Benedetta Stefanelli. La giovane ha spiegato ai suoi follower: “Esistono dei codici che ti permettono di ottenere tutto quello che desideri. I codici Grabovoi non sono altro che delle sequenze numeriche aventi la stessa frequenza della cosa che si vuole ottenere. Per utilizzarli, la prima cosa da tenere in mente è che due o più codici vicini si annullano, quindi è consigliabile scriverne uno per volta. Seconda cosa, mai capovolgere il codice. Se è un codice che riguarda il corpo o l’estetica è consigliabile scriverlo sul corpo” spiega.

E prosegue: “Un altro modo è leggerli ad alta voce, ma il mio preferito è scriverlo su un fogliettino e metterlo nel posto più vicino a quello che voglio manifestare. Quello per attrarre denaro, per esempio, lo metto nel portafoglio”. Insomma, basterebbero delle cifre numeriche (consigliate su TikTok) per rendere reali dei sogni/bisogni come la salute, il denaro, un amore, oppure dei bei voti a scuola.