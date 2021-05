Gli sconti attivati da Trony sono davvero bellissimi, e propongono in cambio un risparmio quasi senza precedenti, offrendo a tutti gli utenti la possibilità di accedervi praticamente senza alcun costo aggiuntivo.

Il volantino che andremo a raccontarvi nell’articolo è da considerarsi valido in ogni singolo punto vendita in Italia, senza distinzioni in termini regionali o delle aree coinvolte. L’unico limite riguarda l’impossibilità di completare gli acquisti sul sito ufficiale, tutto il resto è perfettamente lecito e concesso; il Tasso Zero, infine, potrà essere richiesto da ognuno di noi, nel momento in cui supererà i 199 euro di spesa effettivi.

Trony: il 50% di sconto è per tutti

Lo sconto del 50% è il fulcro dell’intera campagna promozionale, l’ottenimento di una cosa importante riduzione passa tramite un primo step fondamentale, consistente nell’acquisto di un televisore dal prezzo minimo di 699 euro o di un grande elettrodomestico, la cui spesa dovrà essere superiore ai 399 euro.

Nel momento in cui l’utente avrà superato questo piccolo ostacolo, potrà poi decidere di aggiungere un secondo prodotto a scelta dall’intero catalogo aziendale. Una volta giunto in cassa, gli addetti provvederanno ad applicare una riduzione del 50% sul prezzo del meno caro, partendo chiaramente dal listino, non da cifre già scontate. Tutto avverrà in automatico e verrà applicata all’instante, quindi non verranno consegnati buoni sconto da utilizzare in un secondo momento.

Il volantino è raccolto per comodità direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.