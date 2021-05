Iliad e la sua Giga 100: l'offerta migliore di sempre con un regalo a 9,99 euro

Non si ferma mai la grande ascesa di Iliad, quel gestore che tempo addietro scatenò le polemiche di molti utenti. Questi infatti credevano si sarebbe poi trattato di un nuovo esperimento che sarebbe andato male, viste anche le esperienze passate da parte di altre aziende. In realtà così non è stato, dal momento che Iliad ha dimostrato fin da subito di valere tanto nonostante i prezzi delle sue offerte fossero estremamente bassi.

Da quel momento infatti la telefonia mobile italiana è stata centralizzata sulle opzioni proposte dal colosso proveniente dalla Francia. Questo, che è un vero e proprio colosso lo è diventato durante gli ultimi anni, sta ancora una volta dimostrando di poter stare a quei livelli. Le sue offerte, oltre ad essere convenienti dal punto di vista dei costi mensili, lo sono anche per quanto riguarda i contenuti. Sul sito ufficiale infatti è presente la promozione che tutti vorrebbero.

Iliad: 100 giga e connessione 5G gratis con la nuova offerta da 9,99 €

Sul sito ufficiale di Iliad semplice scorgere quella che potrebbe essere nominata come l’offerta del 2021. Stiamo parlando della famosissima Giga 100, soluzione che mette d’accordo tutti nell’affermare che di meglio nel panorama telefonico mobile attuale non c’è.

All’interno di questa soluzione infatti gli utenti potranno trovare mensilmente minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. La connessione 5G è compresa nel prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. L’offerta per adesso non ha limiti di tempo, per cui avrete occasione di sceglierla anche più in avanti.