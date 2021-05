Iliad: clamorosa la nuova offerta con il 5G gratis, ecco quanto costa

Iliad rappresenta in questo momento l’essenza della telefonia mobile secondo quello che è il volere e il pensiero degli utenti. Risparmio, tanti contenuti ma soprattutto una grande versatilità, queste sono le caratteristiche che fin dall’inizio hanno portato avanti il nostro gestore proveniente dalla Francia. Sono moltissimi gli utenti al suo cospetto, oltre 7 milioni le statistiche ufficiali.

Questi numeri sono destinati a crescere, soprattutto perché Iliad non ha intenzione di mollare in un periodo chiave. Il gestore infatti vuole spingere forte sull’acceleratore per riuscire a dare la sua impronta e soprattutto per guadagnare qualche posto in più in classifica. Questo è quanto sta accadendo pian piano anche grazie alla nuova offerta di marzo che è stata rinnovata anche per questo mese di maggio. Ricordiamo che oltre ai contenuti ed al prezzo strepitoso, ci sono anche alcune sorprese.

Iliad: la Giga 100 è ancora disponibile per pochi euro mensili e con il 5G gratis

Grande è il successo che Iliad sta riscuotendo con la sua ultima offerta, quella che sta stupendo anche i più scettici. Ricordiamo infatti che la Giga 100 è stata rinnovata anche per il mese di maggio dopo l’ultimo mese di aprile, portando con sé lo stesso prezzo e gli stessi contenuti.

All’interno dell’offerta ci sono infatti minuti senza limiti da utilizzare verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso qualsiasi gestore e infine 100 giga di traffico dati per la navigazione web. Il 5G viene offerto gratis da Iliad a tutti gli utenti che dunque lo troveranno compreso nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.